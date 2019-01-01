تفاصيل جديدة.. صحيفة عبرية: هكذا اغتالت اسرائيل القيادي ابو العطا..

القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، جزء من تفاصيل عملية اغتيال قائد سرايا القدس في قطاع غزة، بهاء أبو العطا الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، إن قرار اغتيال بهاء أبو العطا اتخذ في هيئة الأركان العامة يوم السبت 2 نوفمبر، ثم غادر رئيس شعبة العمليات، اللواء آهرون حالويا، الغرفة وبجيبه تعليمات قائد الأركان، أفيف كوخافي، التي احتوت على البدء بخطوات متدحرجة لتنفيذ عملية التصفية.

في 12 نوفمبر، اختار أبو العطا المجيء إلى منزله، ثم أصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) الأمر في الساعة 3:59، ووصل نتنياهو إلى الحفرة في الكرياه، وأطلقت طائرة ايتان صاروخ من نوع نمرود، وأصاب الحائط الذي ارتكز عليه السرير الذي نام عليه أبو العطا، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "صاروخ نمرود هو صاروخ نصف نشط، موجه بالليزر، ويمكن تشغيله ليلا ونهارا. يمكن أن يكون مسار رحلته أقل من ارتفاع السحب، بينما تستخدم مجموعة من الجنود علامة ليزر لتوجيهه إلى هدف بعيد".

وبحسب الصحيفة يتم تشغيل الصاروخ بوقود صاروخ وله رأس قتالي 14 كجم، وتفرد هذا الصاروخ هو نطاق عملياته، والذي يتراوح من 26 إلى 50 كم (حسب الطراز) ، مقارنةً بـ 3-8 كم من الصواريخ مثل تاو ، و 8 كم من هيلفاير.