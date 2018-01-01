تفاصيل لقاء نتنياهو بعائلات الجنود الاسرى.. عائلة جولدين تكشف عن الوعود التي قدمت لهم بالاجتماع

القدس المحتلة / سما /

صرحت عائلة الضابط الأسير لدى حركة حماس بغزة، هدار جولدين: "أن رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو وعدنا بأن لا يكون اتفاق تسوية في غزة، بدون اعادة الجنود الأسرى".

وبحسب موقع "والا" العبري، الذي أورد الخبر، مساء اليوم، أضافت عائلة جولدين: "نتنياهو وعدنا كذلك، بعدم اعادة جثامين الشهداء الى غزة، حتى يتم اعادة جثامين جنود الجيش الإسرائيلي".

هذا وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع اليوم الأحد، بمكتبه بالقدس، بعائلات الجنود الأسرى بغزة، هدار جولدين، وأروون شاؤول.

وقالت الصحيفة العبرية، إن اللقاء بعائلات الجنود الأسرى مع نتنياهو، لم يشمل عائلات الأسرى هشام السيد، وابراهام منغيستو.

ونقلت صحيفة يديعوت، عن عائلة الأسير منغيستو قولها: "نتنياهو ألغى اللقاء معنا في اللحظات الأخيرة، ولقد تفاجئنا بذلك".

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن مكتب نتنياهو أجل البقاء مع عائلة منغيستو، بدون تحديد موعد جديد

ووفقا لبيان صدر عن مكتب نتنياهو، فقد اطلع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو على الجهود التي تبذل من أجل استعادة ابنيهما وعلى التطورات الأخيرة، كما طرحت العائلتان سبلا أخرى للعمل في هذا الشأن وأوعز رئيس الوزراء لمستشاريه بدراستها.

وحضر اللقاءين كل من وزير المالية وعضو اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين الوزير موشيه كاحلون ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوط ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم.