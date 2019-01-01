تعرف إلى الإيطالي فرانكو الذي قاتل جنبا لجنب مع الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

ترك رغد العيش في بلاده إيطاليا، وذهب ليهب حياته للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، إنه الإيطالي فرنكو فونتانا.

لم يكتف فرانكو، المولود في مدينة بولونيا (شمال إيطاليا)، بالدفاع عن القضية الفلسطينية بالوسائل التقليدية كالشجب والتنديد والتصريحات الإعلامية، لكنه حمل روحه على راحته، وانضم إلى المقاومة الفلسطينية في لبنان، وقاتل في صفوفها 22 عاما.

تقول حركة فتح عن فونتانا إنه "مقاتل فتحاوي إيطالي الجنسية"، وتشير إلى أنه "اعتنق الإسلام، وأصبح اسمه جوزيف إبراهيم" خلال قتاله في صفوفها.

توفي المقاتل الإيطالي عام 2015 في لبنان، وعند محاولة نقله لبلده الأصلي، تفاجؤوا بوجود وصية له بدفنه في فلسطين، فإن تعذر ذلك، طلب دفنه في أحد مخيمات الشتات، وهو ما حصل فعلا، حيث دفن في مقبرة شهداء مخيم شاتيلا.