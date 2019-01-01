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اليوم : دعوى إسرائيلية بقيمة 500 مليون شيقل ضد قادة حماس في غزة

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم : دعوى إسرائيلية بقيمة 500 مليون شيقل ضد قادة حماس في غزة


القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان تقدم اليوم الاحد دعوى "قضائية مدنية" بقيمة 500 مليون شيقل (144 مليون دولار) ستقدم ضد قادة حماس في غزة، من قبل خمسة عائلات لقتلى إسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون.

وستقدم الدعوى وفقا لموقع "تايمز اوف إسرائيل" الى ما تسمى "المحكمة المركزية" في مدينة القدس المحتلة، وتتضمن أيضا أسماء لثلاثة فلسطينيين بتهمة "بتحويل الأموال من ايران الى القطاع للمساعدة بتمويل العمليات باستخدام أصول أمريكية".


وقالت محامية المدعين نيتسانا درشان-ليتنر:"انها معركة لا تنتهي، لكن الطريقة الوحيدة لإضعاف الإرهابيين هي استهداف مصادر تمويلهم".

وأضافت :"الأموال هي التي تتيح لحماس بالاستمرار في السيطرة على غزة، انتاج الصواريخ والقذائف، والاحتفاظ بجيش على أهبة الاستعداد لكل عملية، ان فصلناهم عن أموالهم وآلية تمويلهم، سوف نلحق بهم الضرر ونتسبب بانهيارهم".

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