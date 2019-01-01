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مسيرة جماهيرية في تكساس الأمريكية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة

السبت 16 نوفمبر 2019 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة جماهيرية في تكساس الأمريكية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة


تكساس /سما/

 نظمت الجالية الفلسطينية في ولاية تكساس الأمريكية مسيرة احتجاجية في مدينة دالاس، ثالث اكبر مدن الولاية، تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى وتشريد مئات العائلات .

المشاركون في المسيرة جابوا شوارع المدينة رافعين يافطات باللغة الإنجليزية تنديداً بالجرائم الاسرائيلية المتواصلة بحق ابناء شعبنا والعدوان الأخير على قطاع غزة، وهتفوا بضرورة وقف اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واستمرار دولة الاحتلال في التنصل لقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، ووقف الإرهاب الاسرائيلي ووقف قتل النساء والأطفال .

وكانت مسيرة أخرى نظمت في ميدان "تايم سكوير" الشهير بحي منهاتن في مدينة نيويورك، شارك فيها المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي، وتأكيدا على وقوف العالم الحر مع قضية شعبنا العادلة .

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