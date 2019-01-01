الخليل تحيي الذكرى الـ15 لاستشهاد ياسر عرفات

الخليل / سما /

احيت الخليل، اليوم السبت، الذكرى الـ15 لاستشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، في مهرجان نظمته حركة "فتح".

ورفع المشاركون في المهرجان الذي نظم في ساحة مدرسة الحسين بن علي الثانوية بالمدينة، وحضره عضو اللجنه التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد سعيد التميمي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، ومحافظ الخليل جبرين البكري، وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية وقادة الأجهزة الأمنية.. رفعوا علم فلسطين وصورا للرئيس محمود عباس، وللرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وفي كلمته اكد المحافظ البكري، أن زمن العمالقة لا زال متواصلا بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي يواصل المسيرة على نهج "أبو عمار" وطريقه طريق الثورة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه أشار زكي، إلى أن حركة فتح أكدت على الوحدة وتمسكها بالرئيس محمود عباس الذي يكمل طريق الرئيس الراحل ياسر عرفات، وشدد على ان جماهير حركة فتح وأبناء شعبنا يجددون بحضورهم الذكرى 15 لاستشهاد الياسر القسم والعهد معه وإلتفافهم حول قيادة الرئيس محمود عباس قائداً ورئيساً للشعب الفلسطيني وللمشروع الوطني.

ونوه زكي الى أن "الشهيد المؤسس ياسر عرفات شكل منظومة كبيرة جدا من العمل النضالي والكفاحي والثوري، والقيم الوطنية، منظومة أخلاقية في الكفاح والنضال والتي بدأت مع جميع رفاقه أعضاء منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح".

وكان أمين سر حركة "فتح" اقليم وسط الخليل عماد خرواط، قد أكد في مستهل المهرجان على مواصلة شعبنا مسيرته والسير خلف الرئيس محمود عباس، على درب وخطى "أبو عمار" حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال خرواط، إن نتنياهو يستهدف الخليل بشكل عام والحرم الإبراهيمي بشكل خاص، وبهذا يتوجب على جميع ابناء شعبنا مواصلة اعمار الحرم بالصلاة فيه، مثمنا دور القائمين بحملة اعمار الحرم وموضحا ما وصلت اليه من نجاح. وفي سياق حديثه تطرق للإنتخابات وقال إن حركة "فتح" ستقدم خيرة ابنائها لخدمة الوطن والمواطنين.

وخلال المهرجان قدم الفنانين شادي البوريني، وقاسم النجار، وصلات غنائية وطنية.