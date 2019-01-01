جهود فلسطينية بالأمم المتحدة لتجديد تفويض "أونروا" لثلاثة أعوام

غزة / سما /

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور ، أن جهودا فلسطينية تبذل في أروقة الأمم المتحدة من أجل تجديد تفويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاثة أعوام مقبلة.

وقال منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الجانب الفلسطيني بتنسيق مع المجموعة العربية عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مع دول صديقة لحشد الأصوات لتجديد التفويض.

وتوقع منصور، أن تصوت الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة القادمة على قرار تمديد التفويض كما كل مرة يجري رغم وجود ضغط من بعض الدول لمنع ذلك.

وأشار، إلى أن الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الرابعة ستعقد اجتماعا لها اليوم الإثنين لمناقشة بندين، الأول ما يتعلق بالوكالة وتجديد تفويضها، والثاني الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لخدمة حوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتشتمل خدمات "الأونروا" على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن الجانب الفلسطيني يمارس ضغطا على كافة الدول التي أعلنت أنها ستتبرع للوكالة، ولم تقم من أجل جسر العجز المالي المقدر 83 مليون دولار فقط حتى نهاية العام الجاري.

واتهم، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشن هجمة على "أونروا" منذ عامين من أجل تدميرها، معتبرا أن الهجوم على مفوضها العام بيير كرينبول الذي استقال من منصبه مؤخرا تأتي في ذات السياق لأنه دافع عن اللاجئين الفلسطينيين والوكالة على حد سواء.

وقال منصور، إن إدارة أونروا وعدد كبير من دول العالم ترفض الهجوم، باعتباره يشوه سمعة الوكالة وحجب التبرعات عنها بهدف إزالة قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة الحل السياسي.