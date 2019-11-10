ردا على خطاب هنية.. الشيخ: هذا المطلوب من "حماس" بخصوص رسالة الرئيس عباس..

رام الله / سما /

رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قال مساء اليوم في مؤتمر صحفي، إن حركته أبدت مرونة وقدمت تنازلات من إجراء الانتخابات العامة.

وقال الشيخ في تغريده له على موقع توتير عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لهنية، إن المطلوب من حركة حماس الرد الخطي على رسالة الرئيس محمود عباس التي حددت خارطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية وافقت على رسالة الرئيس حول الانتخابات، والتي تنص على إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات ثم عقد لقاء وطني.