انتخاب هيئة إدارية جديدة لنقابة العاملين للنقل البري والميكانيك بنابلس

نابلس / سما /

جرت اليوم السبت، في المقر المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس، انتخابات نقابة العاملين في النقل البري والميكانيك "السواقين" فرع محافظة نابلس.

وقالت مصادر نقابية في لجنة الانتخابات النقابية في اتحاد النقابات ولجنة الإشراف على انتخابات النقابة لـ"وفا"، إنه ووفقا للنظام الداخلي للنقابة واللائحة الداخلية التي تنظم عملية الانتخابات؛ فقد تنافس على المقاعد الـ 13 لعضوية الهيئة الإدارية كتلتان نقابيتان، هما: "كتلة نابلس تجمعنا" والتي تضم ممثلين عن المكتب الحركي العمالي التابع لحركة فتح، والكتلة العمالية التقدمية التابعة لحزب الشعب، وجبهة العمل النقابي التقدمية التابعة للجبهة الشعبية، و"كتلة الوحدة العمالية" التابعة للجبهة الديمقراطية .

ووفقا لنتائج الانتخابات فقد حصلت كتلة نابلس تجمعنا على 11 مقعدا، فيما حصلت كتلة الوحدة العمالية على مقعدين.