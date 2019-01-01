تل ابيب توضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات "صفقة تبادل" مع حماس!

القدس المحتلة / سما /

نفت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم السبت، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية عن وجود تقدم بالمفاوضات مع حركة حماس، لإتمام "صفقة تبادل" أسرى مع إسرائيل.

وأكدت المصادر الإسرائيلية عدم صحة التقارير التي تتحدث عن وجود تقدم بالمفاوضات مع حركة حماس لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وفق ما أفادت به القناة "السابعة" العبرية.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، يارون بلوم، قوله: "لسوء الحظ، حماس ترفض المضي بخطوات واقعية للتوصل إلى اتفاق يقضي بعودة الجنود الأسرى".

وكان موقع "والا" العبري، نقل عن صحيفة "الإندبندنت العربية" أن وفدا إسرائيليا، اجتمع مؤخرا، مع وفد من حماس بالقاهرة، وتناقشوا في قضية الجنود الإسرائيليين لدى الحركة في غزة .

وأضاف الموقع العبري، أن إسرائيل تدرس طلبا لحماس، للإفراج عن 50 أسير من فلسطيني، وأن هناك استعداد إسرائيلي للإفراج عن نصف العدد الذي طلبته الحركة، مقابل الجنود الأحياء.

وبحسب الموقع العبري، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، معني بالتوصل الى صفقة تبادل مع حركة حماس، قبل نجاح " بيني غانتس " بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

جدير بالذكر، أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، نفى الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات مع إسرائيل بخصوص "صفقة تبادل" الأسرى، قائلاً: "لا يوجد هناك مفاوضات بهذا الملف، هم غير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الملف الاستراتيجي".