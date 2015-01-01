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حماس تكشف هدف وتفاصيل مشاوراتها مع الفصائل والقوى المجتمعية في غزة بخصوص الانتخابات

السبت 09 نوفمبر 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف هدف وتفاصيل مشاوراتها مع الفصائل والقوى المجتمعية في غزة بخصوص الانتخابات


غزة / سما /

اوضحت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم السبت، تفاصيل وهدف مشاورتها التي اجرتها مع الفصائل والقوى المحتمعية بخصوص الانتخابات الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الحركة أجرت مشاورات فصائلية ومجتمعية على مدار يومين لبحث سبل إنجاح الانتخابات، حيث التقت قيادة الحركة فصائل منظمة التحرير، وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونخبة من القوى المجتمعية.

وأضافت، إن الهدف من اللقاءات هو التشاور من أجل الحفاظ على التوجهات الإيجابية فيما يخص ملف الانتخابات، والعمل المشترك من أجل تذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجهها.

وأوضحت أن المشاورات بحثت سبل إنجاح الجهود المبذولة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة شعبنا.

والخميس الماضي، قالت حركة حماس إن قيادة الحركة بدأت، سلسلة مشاروات مع الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع المدني كافة بشأن الانتخابات.

وأوضحت الحركة، أن المشاورات ستستمر خلال اليومين القادمين وصولاً لما يحقق مصلحة شعبنا، ويعبر عن إرادته القوية في إجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن المشاورات تأتي استمرارًا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وحرصًا من قيادة الحركة على استمرارها على قاعدة إنجاح الانتخابات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية في جو من الحريات والضمانات الكفيلة بنجاح العملية الانتخابية.

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