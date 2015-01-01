إصابتان إثر سقوط عن علوّ في قلنسوة وبسمة طبعون

قلنسوة /سما/

أُصيب، اليوم السبت، شخصان، إثر سقوطهما عن علو في كل من بسمة طبعون، وقلنسوة.

ففي قلنسوة، أُصيب شاب يبلغ من العمر 39 عامًا، بجراح حرجة متأثرا بسقوطه من سطح منزل في البلدة.

وقدّم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب، ونقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقي العلاج، وهو تحت التخدير، وموصول بأجهزة التنفس الصناعي.

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُصيب في الجزء العلوي من جسده، ولا سيّما منطقة الرأس.

وفي بسمة طبعون، أُصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بجراح، إثر سقوطها عن ارتفاع 4 أمتار في منزلٍ بالبلدة.

ووُصِفت إصابة الفتاة بالمتوسطة، إذ إنها تعرضت لجراح وكدمات في الظهر وفي الأطراف.

وقدّم طاقم طبي العلاج الأولي للفتاة، ونقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.