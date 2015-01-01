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يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

السبت 09 نوفمبر 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟


وكالات

ردت ناشطة يمنية يهودية، على تهجم مطبّع سعودي مع "إسرائيل" على فلسطين، ووصفه (إسرائيل) بأنها أقرب للسعودية من العرب.

وعلّقت "روزان قباص"، الجمعة، على مقطع لسعودي لم يعرف اسمه، يمتدح (إسرائيل) ويتهجم على الفلسطينيين، واعتبرت كلامه لا يمكن أن تقوله هي رغم كونها يهودية.

وقالت "قباص"، في تغريدة عبر "تويتر": "أنا كيهودية لا أتجرأ على قول هذا! هذا المتصهين يقول بوقاحة إن الإسرائيليين أقرب لنا من الفلسطينيين".

ولاقى حديث المطبع السعودي، غضب واستياء متابعي الناشطة اليمنية،.

يذكر أن "قباص" تنتمي لعشيرة "آل سالم" اليهودية المعروفة، وبقي العشرات من أبنائها في اليمن، رافضين الهجرة إلى (إسرائيل)، فيما انتقل بعضهم إليها.

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