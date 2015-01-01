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تشكيل هيئة تأسيسية للجالية الفلسطينية في قبرص

الجمعة 08 نوفمبر 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل هيئة تأسيسية للجالية الفلسطينية في قبرص


رام الله / سما /

أعلنت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير تشكيل الهيئة التأسيسية للجالية الفلسطينية في قبرص، برئاسة رائد الحوراني، ونيقوس خطاب أمينا للسر، وعضوية آلاء برديني، وسوسن إبراهيم، وسناء أبو طواحين، ونبيل إبراهيم، وخالد مرتجى، وأحمد اسماعيل مطر، وعماد صليبي، وعبد الله الشوبكي.

وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الهيئة التأسيسية ستتولى الإعداد للوصول إلى المؤتمر الأول للجالية الفلسطينية في قبرص، في إطار خطة الدائرة لتوحيد الجاليات وتفعيل عملها.

وعقدت الهيئة الجديدة اجتماعها الأول في مقر سفارة دولة فلسطين، بحضور السفير جبران طويل.

وشدد السفير على أن السفارة ستكون الداعم الرئيسي للهيئة في عملها وحلقة الوصل بين أبناء الجالية وداخل المجتمع القبرصي، كما تناول مستجدات الاوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأكد السفير أن وجود جالية فلسطينية هو بمثابة جزء لا يتجزأ من العمل الفلسطيني، كونها تمثل دبلوماسية الشعب للوصول إلى حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتأسست الهيئة بعد سلسلة لقاءات أجرتها مسؤولة ملف أوروبا في دائرة شؤون المغتربين كفاح ردايدة مع فصائل العمل الوطني في قبرص.

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