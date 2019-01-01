الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أمر حبس بقيمة ٣ مليون شيكل

الخليل / سما /

ألقت الشرطة القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرة قضائية بقيمة ٣ مليون شيكل ببلدة حلحول شمالي الخليل اليوم .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أنه بناء على معلومات تلقاها مركز شرطة حلحول تتعلق باختباء أحد المطلوبين داخل منزل ببلدة حلحول ، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل والقبض على المطلوب .

وأضافت بأن قوة من شرطة حلحول والشرطة الخاصة وبدعم واسناد من جهاز الامن الوطني توجهت الى المنزل ،و تمكنوا من القاء القبض عليه.

وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرة الصادرة بحقه حسب الاصول .