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خطيب الأقصى: المسربون لأملاك القدس لا يُغسلون ولا يُكفنون ولا يُصلى عليهم

الجمعة 08 نوفمبر 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطيب الأقصى: المسربون لأملاك القدس لا يُغسلون ولا يُكفنون ولا يُصلى عليهم


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين في القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردنيين.

وقال صبري إن "هنالك صفقات جديدة لبيع عقارات ومنازل المقدسيين، واصفًا إياهم بالسماسرة المجرمين، الخائنين، البائعين الضالين، المفرطين بأرض الصحابة والشهداء.

وأضاف في خطبة الجمعة من على منبر الأقصى، "تم ملاحقة أحد المحاميين والغاء صفقة بيع عقارات مقدسية، لذلك يجب ملاحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقات".

وأضاف أن بعض صفقات البيع “المشبوهة” تتم عن طريق مكاتب محامين “مرتزقة” -على حد وصفه- في الأردن، حيث تم ملاحقة أحد المحامين وإلغاء صفقة بيع.

وجدد الشيخ صبري التأكيد على فتوى تحريم ومقاطعة مسربي الاملاك "وهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم".

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