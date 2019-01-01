شاكيد ترحب بقرار نتنياهو تعيين نفتالي بينت وزيرا للجيش

القدس المحتلة / سما /

رحبت رئيس حزب "اليمين الجديد"، إيليت شاكيد، مساء اليوم الجمعة، بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين نفتالي بينت وزيرا للجيش الإسرائيلي.

وذكرت قناة "كان" العبرية، على لسان شاكيد قولها في حسابها عبر موقع "تويتر" إنها على قناعة أن هذه الخطوة تصب في مصلحة دولة إسرائيل.

وأضافت أن نتنياهو عرض على حزبها إما منصب وزارة الجيش أو حقيبتين من أصل ثلاث شاغرة وهي الزراعة والشتات والرفاه.

من جهة ثانية، قال مسؤول كبير في حزب "كاحول لفان" إن "تعيين نفتالي بينت وزيرا للجيش يقربنا من جولة انتخابات ثالثة".