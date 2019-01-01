  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات

الجمعة 08 نوفمبر 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن الحركة اتخذت قرار التوجه نحو الانتخابات بمختلف أماكن تواجدها؛ استجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه العليا.

وقال بدران في تصريحات صحفية، إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف الأطراف فأنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية.

وأضاف أن المطلوب من الجميع هو إدراك أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تختلف تمامًا عن الانتخابات المحلية، وأن تكرار التجربة السلبية التي حدثت في انتخابات البلديات الأخيرة لا مكان لها في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولفت بدران إلى أن حركة حماس وجماهيرها في الضفة تعرضت طيلة السنوات الماضية لهجمة شرسة من قبل الاحتلال والسلطة بهدف اقتلاعها، ورغم ذلك فحماس وجماهيرها ما زالوا على العهد.

من جانب آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحماس أن حكومة الاحتلال تمارس الكذب والخداع، وتوهم عائلات الجنود بأن هناك تقدمًا في المفاوضات، مشددًا على أن ذلك مجرد استهلاك محلى فقط.

الأكثر قراءة اليوم

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم

لتعزيز "الانسجام العرقي".. إجبار نساء الإيغور على النوم بجانب موظفين صينيين

آخر جريمة وقعت أمس.. 13 امرأة قتلن في غزة والضفة منذ بداية العام

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

هآرتس تكشف : هكذا دخل عربيد المسكوبية سليما وخرج بحالة حرجة

"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

الأخبار الرئيسية

عشرات الاصابات بينها حرجة للغاية بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

1

اشتيه للعرب في اسرائيل عن انهاء الانقسام: "حلو مشاكلكم وبعدين وزعونا نصايح"

i

القائم باعمال الاونروا: عملت في غزة خلال الانتفاضة الأولى وملتزمون بتواصل عمل الوكالة بلا انقطاع

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم