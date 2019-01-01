قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن الحركة اتخذت قرار التوجه نحو الانتخابات بمختلف أماكن تواجدها؛ استجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه العليا.

وقال بدران في تصريحات صحفية، إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف الأطراف فأنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية.

وأضاف أن المطلوب من الجميع هو إدراك أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تختلف تمامًا عن الانتخابات المحلية، وأن تكرار التجربة السلبية التي حدثت في انتخابات البلديات الأخيرة لا مكان لها في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولفت بدران إلى أن حركة حماس وجماهيرها في الضفة تعرضت طيلة السنوات الماضية لهجمة شرسة من قبل الاحتلال والسلطة بهدف اقتلاعها، ورغم ذلك فحماس وجماهيرها ما زالوا على العهد.

من جانب آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحماس أن حكومة الاحتلال تمارس الكذب والخداع، وتوهم عائلات الجنود بأن هناك تقدمًا في المفاوضات، مشددًا على أن ذلك مجرد استهلاك محلى فقط.