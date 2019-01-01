  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منصور: تحقيق الأمم المتحدة لم يعثر على أي فساد في عمليات الأونروا

الخميس 07 نوفمبر 2019 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: تحقيق الأمم المتحدة لم يعثر على أي فساد في عمليات الأونروا


نيويورك/وكالات/

قال مندوب دولة فلسطين الدائم بالأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن تحقيق الأمم المتحدة في اتهامات بسوء الإدارة التي طالت عددا قليلا من كبار موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لم يعثر على أي تزوير أو فساد أو سوء استخدام للأموال، وأن الاتهام بسوء الإدارة لا يضر بخدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأضاف في بيان له، "أنه لا غنى عن البرامج والخدمات الإنسانية للأونروا من أجل تحقيق حياة أفضل للاجئي فلسطين وتوفير الحماية لهم، على النحو المعترف به من قبل الجمعية العامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 194، الذي أكد حقهم في العودة".

وأعرب عن "أسف تأسف دولة فلسطين للأزمات المتكررة والعجز المالي في ظل غياب حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، ما يؤثر على عمل الوكالة، ويسبب قلقاً كبيرا لــ5.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها".

وأعرب منصور عن تعاون دولة فلسطين ودعمها الكامل للسيد ساوندرز في أداء مهامه في هذا الوقت الحرج. وجدد تقديره للسيد كراينبول لالتزامه تجاه الأونروا ولاجئي فلسطين، ودعوته لتحقيق حقوق اللاجئين وكرامتهم واحتياجاتهم الإنسانية طوال سنوات خدمته.

ودعا منصور جميع الدول إلى تقديم الدعم القوي لتجديد ولاية "الأونروا"، والذي سيتم التصويت عليه في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، يليه تصويت في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون أول/ديسمبر 2019.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات إسرائيلية: سيناريو مرعب لحرب فظيعة قد تندلع وستدمر كل شيء

موقع عبري : الانتخابات الرئاسية تطلق معركة وراثة الرئيس عباس

كشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في إنقاذ جندي أسرته حماس عام 94

اسرائيل : حماس تمتلِك صواريخ جديدة تتحدّى “القبة الحديديّة” وأخرى ضربت حيفا

وفاة الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي

"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة

غزة : وفاة فتاةٍ بظروف غامضة وعلى جثتها آثار تعذيب

الأخبار الرئيسية

الأمم المتحدة تنفي اجتماع غوتيرس بشخصيات إسرائيلية لتغيير ولاية الأونروا

14

"حماس" تكشف عن تفاصيل مشاورتها مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الانتخابات..

ابو عمار

بعد منعه بغزة.. "فتح" تعلن عن فعاليات إحياء ذكرى الرئيس الراحل "أبو عمّار" في الضفة

بيبي

واصفا اياها بالدولة الاخطر على "إسرائيل".. نتنياهو: "إيران تواصل الكذب..لن نسمح لها بتطوير أسلحة نووية"

الجبهتان تعلقان على منع إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ابو عمار في غزة!