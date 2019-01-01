الأحمد: طلب عقد لقاء وطني بعد الموافقة على الانتخابات "خرق للقوانين"

رام الله / سما /

قال عزام الأحمد عضو تنفيذية المنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح إنه عندما يدّعي بعض الأشخاص أو التنظيمات جاهزيتهم للانتخابات، ثم بعد ذلك يشترط عقد اجتماع،فإن هذا يعتبر تعديًا واضحًا على لجنة الانتخابات واختراق للقوانين.

وأضاف الأحمد في لقاء له مع قناة الغد، "إننا اعتدنا على العراقيل طيلة فترة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن حركة فتح تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات."

وأشار الأحمد، إلى أن الحرية مكفولة للجميع سواء لمن أراد المشاركة في الانتخابات أو من لم يرد المشاركة.

يذكر أنه حركة فتح، دعت على لسان عضو لجنتها المركزية إلى وقف سياسة عرقلة نجاح إجراء الانتخابات.