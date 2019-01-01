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الهباش: فلسطين تفتح أبوابها لكل من يأتيها زائرا

الخميس 07 نوفمبر 2019 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: فلسطين تفتح أبوابها لكل من يأتيها زائرا


رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن دولة فلسطين تفتح أبوابها لكل من يأتيها زائرا ومتضامنا من كافة الأقطار العربية والإسلامية، وهم في وطنهم الثاني وبين أهلهم وإخوانه.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، وفداً تونسياً يضم الإعلامية التونسية حنان العش ومجموعة من الناشطين والناشطات، حيث يقوم بزيارة إلى دولة فلسطين تشمل مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومدنا فلسطينية عدة.

من جانبها، قالت العش إن الوفد لمس ترحيبا كبيرا من قبل الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذه الزيارة سوف تتكرر ولن تكون الأخيرة لدولة فلسطين. ودعت كافة الشعوب العربية والإسلامية لزيارة فلسطين والمسجد الأقصى المبارك بالجماعات للتأكيد أن قضية فلسطين والقدس هي قضية كل عربي ومسلم.

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