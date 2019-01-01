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إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في بيت لحم

الخميس 07 نوفمبر 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 اقامت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ودائرة العمل النسائي ووزارة التربية والتعليم اليوم الخميس احتفالا لذكرى ( المولد النبوي الشريف ) في ساحة المهد ببيت لحم تحت رعاية محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد.

وحضر الاحتفال حشد كبير من المواطنين وممثلي المؤسسات والفعاليات المختلفة.

حيث بدا الاحتفال بقراءة ايات عطرة من الذكر الحكيم كما شهد العديد من الفقرات الفنية والاناشيد الدينية وعروض من الكشافة بهذه المناسبة المباركة.

وعبر محافظ بيت لحم عن فخره بهذا الاحتفال في احياء هذه الذكرى العطرة في مهد السيد المسيح ليشارك الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته احتفاليات ذكرى المولد النبوي الشريف وبعد ذلك بعيد الميلاد المجيد، في مشهد وحدوي بهذه المدينة المقدسة التي تعتبر مثالا حيا لقيم التعايش والتسامح المشترك حيث تتوحد جهود ابنائها في مقاومة مقاومة وصد كافة الهجمات الدولية الشرسة وارهاب الاحتلال الممنهج ضد شعبنا حتى يتم دحره واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه قال رئيس بلدية بيت لحم المحامي طوني سلمان "اننا بهذا الاحتفال اذ ننقل رسالة سلام ومحبة للعالم اجمع بهذه المناسبات الدينية العطرة والوقوف صامدين لصد كافة مخططات الاحتلال لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية" . مشيدا بكافة الجهود الداعمة والمساندة الدالة على تمسك شعبنا بخيار التعليم لمواجهة الاحتلال وانتزاع كافة حقوقه المشروعة.

بدوره، دعا الشيخ الشيخ عبد المجيد عطا مفتي بيت لحم الى اقتباس واتباع سنة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العطرة لنشأة ابنائنا على حبه، منوها بجهود كل من اسهم في احياء هذه الذكرى العطرة، مشددا على ضرورة الاستفادة من العبر المستقاة من سيرة الرسول العطرة والتي تعد دليلا ومنهجا لمسيرة الامة الاسلامية عموما والفلسطينية بشكل خاص في صمودها والتي ستتكلل بالنصر واقامة دولتنا المستقلة.

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