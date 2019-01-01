فتيات يتنافسن على أكبر جائزة لحفظ القرآن بالعالم

وكالات / سما /

تتواصل في دبي فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقران الكريم، التي تعد أكبر مسابقة في العالم لحافظات القرآن لجوائزها المالية المرتفعة والمشاركة الدولية الواسعة في منافساتها.

وانطلقت المسابقة يوم السبت الماضي، وتستمر لمدة أسبوع.

وتتنافس في المسابقة مشاركات من 65 دولة وجالية إسلامية، بينهن فتيات من دول لاتتحدث اللغة العربية، مثل جورجيا وإثيوبيا وبلغاريا وبروناي وموزمبيق والبانيا وتوجو.

وقالت لجنة التحكيم إن المتسابقات يحفظن القرآن الكريم بتمكن وينطقن الكلمات بصورة صحيحة رغم عدم تحدثهن اللغة العربية نهائيا.

وقالت المتسابقة لدن حسن، من جيبوتي وتبلغ من العمر 16 عاما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها بدأت حفظ القرآن الكريم وهي في الثانية عشرة من عمرها بمركز التحفيظ الوحيد في منطقتها، واستغرقت أربع سنوات حتى ختمته، وقد شجّعتها والدتها التي لم تحفظ القرآن، لكنها شاركت في دعم ابنتها لتحفظه.

وأشارت لدن الى أنها كانت تحفظ القرآن في البداية على أنه دراسة لأنها لم تلتحق بالمدرسة النظامية، لكن مدرسها يملك صوتًا جميلا، وتمنت أن تقرأ مثله، فصارت تبذل جهدًا أكبر للحفظ، حتى تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملا، ثم بدأت تعليمه للنساء والبنات في بيوتهن.

وتحلم متسابقة جيبوتي بأن يكون لدها مركز لتحفيظ القرآن، حيث تقول إن الراغبين في حفظ كتاب الله كثيرون، لكن لاتوجد مراكز كافية في بلدها.

وقال إبراهيم بوملحه، مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، ورئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن، إن المسابقة تتميز في دورتها الحالية بارتفاع مستوى المتسابقات وثقتهن العالية في أنفسهن أثناء تلاوتهن القرآن الكريم أمام لجنة التحكيم، وسعيهن لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف بوملحه لـ "د. ب.أ" أن لجنة التحكيم تتكون من ستة أعضاء، من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والعراق والستغال. وتضم اللجنة أيضا ثلاث محكمات، هن خولة الحمادي من الإمارات، ومروة لاشين من مصر، وسوسن الزعبي من سورية، لإجراء الاختبار المبدئي للمتسابقات.

وأوضح بوملحه أن من أهم شروط المشاركة في المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة عن 25 عاما وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملا، مع التجويد.

وأضاف: "تستمر المنافسات حتى يوم التاسع من تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 250 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) والمركز الثاني 200 ألف درهم والمركز الثالث 150 ألف درهم والمركز الرابع 65 ألف درهم والمركز الخامس 60 ألف درهم".