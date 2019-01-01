تفاصيل اجتماع طاقمي "الليكود" و"أزرق أبيض" لتشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

انتهى مساء الأربعاء، اجتماع مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين طاقمي حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس.

وقال رئيس طاقم المفاوضات عن حزب "الليكود"، الوزير ياريف ليفين، عقب الاجتماع: "لقد حددنا الكثير من الفجوات، للأسف لم نر أي تقدم حتى الآن، نعتقد أنه لا يوجد أي مخطط آخر، سوى مخطط الرئيس لإنشاء حكومة وحدة موسعة".

وأضاف الوزير ليفين "يجب أن نمنع إجراء انتخابات ثالثة، ويمكننا منعها، وآمل أن تنتقل المفاوضات إلى خطوات عملية، ونتيجة لذلك، سننتقل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، هذا ممكن رغم أنه في الوقت الحالي لا يزال يبدو بعيدًا".

وفي بيان مشترك لطاقمي الحزبين قالا إن "الاجتماع كان جيدًا، جادًا وممتعاً، ولك الفجوات بين الحزبين لا تزال قائمة، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في الأيام المقبلة".

وأضاف رئيس طاقم المفاوضات عن حزب "الليكود": "لم يكن هناك تقدمًا، ولم يتم سد الفجوات بعد، ولكن كان الاجتماع جيدًا بمعنى أنه تم تعيين الفجوات، ورأينا أنه لا تزال توجد اختلافات في الرأي في نقاط معينة".

وأكد ليفين أنه "حالما يتحقق الادراك في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، لأنها البديل الوحيد الذي يمكن أن يمنع المزيد من الانتخابات، سيكون من الممكن إجراء مفاوضات حقيقية بشأن سد الفجوات ونأمل أن يحدث هذا في نهاية المطاف، والوقت في هذه الحالة لن يكون لصالح أي شخص، بل سيزداد الأمر سوءًا مع مرور الأيام لإمكانية تشكيل حكومة".

واليوم الخميس، سيعقد لقاء بين حزبي "أزرق أبيض"، وحزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وفي وقت سابق، قال الوزير ياريف ليفين في بداية اجتماع المفاوضات "نأمل أن نسمع اليوم من تحالف "أزرق أبيض"، أنهم سيتخذون مخطط الرئيس والقرار المبدئي بأنهم مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة".

وأضاف: "الانطباع هو أن بعض الأعضاء ومن ضمنهم يائير لابيد، لا يريدون تشكيل حكومة هنا، ونتيجة لذلك، كانت اجتماعات المفاوضات حتى اللحظة بلا جدوى، نأمل حقا هذه المرة أن نواجه نهجًا مختلفًا، ونتوصل لنتائج متقاربة، بقدر ما نشعر بالقلق، نحن مستعدون للتفاوض طالما أن الأمر يتطلب المضي قدمًا".

يشار إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الثالث منذ أن تلقى رئيس تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، تفويضًا بتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.