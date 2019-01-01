  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يدين حادث جرش الإجرامي ويؤكد الوقوف إلى جانب الأردن

الخميس 07 نوفمبر 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يدين حادث جرش الإجرامي ويؤكد الوقوف إلى جانب الأردن


رام الله / سما /

 أدان الرئيس محمود عباس، الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة جرش الأردنية، الأربعاء، وأدى إلى إصابة 8 من السياح الأجانب والضباط بجروح نتيجة تعرضهم للطعن.

وأكد الرئيس وقوف فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا، في محاربة هذه الاعتداءات الآثمة، وملاحقة كل الخارجين عن القانون.

وأثنى الرئيس على العلاقة الأخوية والتاريخية الوطيدة بين فلسطين والأردن، مؤكدا أنه يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل، متمنيا للأردن الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار. بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وكان أصيب ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح الأربعاء إثر تعرضهم لعملية طعن في مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.
 

الأكثر قراءة اليوم

صور : الإفراج عن الاسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي ووصولهما عمان

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة

وفد من حماس يغادر للقاهرة ومنها للخارج مع استمرار منع هنية من السفر

صحفي إسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية: "قد يلغيها عباس ..ودحلان والبرغوثي منافسان"

مفوض الاونروا يتنحى عن منصبه وتعيين كريستيان ساندروز قائما بالاعمال

مرفق الرابط.. "تكافل" تعلن فتح باب التسجيل لمشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

لماذا يهدد السنوار إسرائيل.. ويشكر إيران؟د. فايز أبو شمالة

الأخبار الرئيسية

انتخابات

موقع عبري : الانتخابات الرئاسية تطلق معركة وراثة الرئيس عباس

112019712952888

كشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في إنقاذ جندي أسرته حماس عام 94

اقتحامات واعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

الرئيس

رام الله: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس لجنة الانتخابات

بعد تهديد حماس.. موقع عبري يوضح حقيقة استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة