الرئيس يدين حادث جرش الإجرامي ويؤكد الوقوف إلى جانب الأردن

رام الله / سما /

أدان الرئيس محمود عباس، الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة جرش الأردنية، الأربعاء، وأدى إلى إصابة 8 من السياح الأجانب والضباط بجروح نتيجة تعرضهم للطعن.



وأكد الرئيس وقوف فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا، في محاربة هذه الاعتداءات الآثمة، وملاحقة كل الخارجين عن القانون.



وأثنى الرئيس على العلاقة الأخوية والتاريخية الوطيدة بين فلسطين والأردن، مؤكدا أنه يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل، متمنيا للأردن الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار. بحسب وكالة الانباء الرسمية.



وكان أصيب ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح الأربعاء إثر تعرضهم لعملية طعن في مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.

