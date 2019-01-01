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اقتحامات واعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

الخميس 07 نوفمبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، اسرى محررين من مدينة طولكرم، كما داهمت واعتقلت آخرين في طمون وبيت لحم وعدة قرى قضاء رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من الأسرى المحررين: مصطفى بدير، معتصم سمارة وشقيقه عدنان خلال اقتحام مدينة طولكرم.

كما اعتقلت الشاب موسى علي خريوش من منزله في بلدة طَمّون جنوب شرق طوباس. والشاب عمر المساعيد وانس المساعيد من منزليهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

و شنت قوة للاحتلال حملة دَهم لمنازل أسرى وأسرى محررين في بلدة كوبر شمال غرب رام الله بينها منزل الاسيرين قسام وكرمل البرغوثي، ومنزل الاسير المحرر هلال يوسف.

واندلعت مواجهات خلال الاقتحام، واصيب خلالها شاب بالرصاص المطّاطي في قدمه وآخرين بالاختناق بقنابل الغاز.

كما اقتحمت قوة للاحتلال منزل المواطن رياض الساحلي من مخيم بلاطة بعد تحطيم مدخل المنزل وطالبته بتسليم أولاده الثلاثة.

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