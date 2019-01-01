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بعد تهديد حماس.. موقع عبري يوضح حقيقة استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهديد حماس.. موقع عبري يوضح حقيقة استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع مفزاك درومي العبري، مساء اليوم الأربعاء، أن دولة قطر أبلغت حركة حماس في قطاع غزة، استئناف صرف المنحة القطرية الشهرية لسكان القطاع.

وأضاف الموقع العبري، أنه سيستمر صرف المنحة القطرية الشهرية لسكان قطاع غزة في الأشهر القادمة ولن تتوقف خلال الشهر الجاري.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، نقلت عن تقارير عربية، أن السفير القطري، محمد العمادي أبلغ حركة حماس خلال زيارته الأخيرة بعدم قدرة قطر على تجديد إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة خلال العام القادم.

وأشار الإعلام العبري إلى أن حماس أبلغت العمادي، أن منع تجديد المنحة القطرية، سيكون سببا للتصعيد والانفجار في وجه إسرائيل، لأنها المسؤول الرئيسي عن حصار القطاع.

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