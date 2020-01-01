مشروع "إسرائيلي" لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يصل لأوروبا

القدس المحتلة / سما /

قالت شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية (I N G L ) اليوم الثلاثاء، إنها تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي يمتد إلى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع (I G I Poseidon).

ووفق وكالة رويترز، يمكن لخط الغاز نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من منطقة شرق البحر المتوسط إلى قبرص واليونان وإيطاليا والأسواق أوروبية.

وأوضحت الشركة "الإسرائيلية"، في إشعار تنظيمي إنها ستشكل مع (I G I Poseidon) فريقا مشتركا لبحث المسائل الفنية والتنظيمية وموضوعات أخرى مرتبطة ببناء خط الأنابيب.

وتعتبر (I G I Poseidon) مشروعًا مشتركًا بين شركة الغاز الطبيعي اليونانية ( DA B A) وشركة الطاقة الإيطالية إديسون.