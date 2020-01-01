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تدريب مشترك بين الدفاع المدني الفلسطيني ونظيره "الإسرائيلي

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدريب مشترك بين الدفاع المدني الفلسطيني ونظيره "الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

أجرى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية، تدريبًا مشتركًا مع نظيره "الإسرائيلي"، أول امس الأحد.

ووفق الناطق "الإسرائيلي" بلسان وحدة تنسيق الأعمال في المناطق، فقد شارك رجال إطفاء إسرائيليون ورجال إطفاء فلسطينيون من الضفة الغربية في تمرين مشترك ضد الحرائق".

ولفت المناطق أن التمرين نفذ بالتنسيق مع الإدارة المدنية داخل فلسطين المحتلة عام 1948، مشيرًا إلى أن التدريب حدث في مدينة ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب.

وأشار إلى أن رجال الإطفاء الفلسطينيون تدربوا على سيناريوهات مختلفة، تصور حالات حقيقية من خلال استخدام آلية المحاكي، مبينًا أن رجال إطفاء إسرائيليين قاموا بإرشادهم باللغة العربية.

وحسب الناطق، فإن من بين السيناريوهات التي تدربوا عليها تعلم رجال الإطفاء الفلسطينيون طرقًا جديدة لكيفية مواجهة الحرائق داخل البنايات والسيارات بالإضافة إلى طرق سريعة لإنقاذ المصابين المتواجدين في مناطق مسدودة.

في السياق، قال المتحدث "الاسرائيلي" اليوم الثلاثاء، إن مدير الدفاع المدني بالسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة زار أول أمس نظيره "الإسرائيلي" في مكتبه.

وأضاف أن الزيارة جاءت في نطاق تعزيز العلاقات المهنية، مشيرًا إلى أن قائد الدفاع المدني الفلسطيني اللواء ركن يوسف نصار)قام بزيارة يوم الأحد لمفوض الإطفاء والإنقاذ بـ"إسرائيل".

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