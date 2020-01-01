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وزيرة الصحة تبحث مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة تعزيز التعاون

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة تعزيز التعاون


رام الله / سما /

 بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة، اليوم الثلاثاء، في مكتبها بمدينة رام الله مع رئيسة المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة كاميليا ستولتنبيرغ، بحضور سفيرة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستان، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، ومديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سليمان.

وبحث الاجتماع دعم المعهد النرويجي للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة ماليا وتقنياً

من جهتها، أشادت الوزيرة الكيلة بالدعم السخي من الحكومة النرويجية لفلسطين، خاصة في القطاع الصحي، مؤكدة أهمية تعزيز دور المعهد الفلسطيني للصحة العامة، لأهميته في رفد جهات الاختصاص وصناع القرار بالمعلومات اللازمة لوضع الخطط والسياسات والتحركات اللازمة في القطاع الصحي.

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