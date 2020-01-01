مجدلاني يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جيمي مجولدريك، التعاون والتنسيق لدعم صمود شعبنا، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأطلع مجدلاني ضيفه على آخر المستجدات على صعيد برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة. وأكد أن وزارة التنمية تقدم المساعدة للأسر الأكثر فقرا وحاجة.

وأشار مجدلاني إلى أن الوزارة وشركائها يعملون على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيدا لإقراره واعتماده من قبل مجلس الوزراء.

بدوره، أكد مجولدريك الاستعداد التام للتعاون مع الحكومة لتسهيل العمل وضمان النزاهة والشفافية.