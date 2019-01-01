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مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه


القدس المحتلة / سما /

 قال مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، مساء اليوم الاثنين، أن اتفاقا شاملا عقد مع الجانب الأردني يقضي بالإفراج عن الأسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي، إضافة لاستئناف المحادثات حول أراضي الغمر والباقورة التي انتهى عقد تأجيرها ويفترض أن تعود للسيادة الاردنية.

ووفقًا لبيان المكتب نتنياهو، فإن ذلك جاء بعد لقاء جرى في الأردن بين رئيس المجلس الأمني القومي مئير بن شبات، ومسؤولين أمنيين كبار، مع نظرائهم الأردنيين.

ولفت إلى أن الاتفاق يشمل عودة السفير الأردني إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول حكومي من مكتب نتنياهو، إن الاتفاق يتضمن مواصلة المفاوضات والمحادثات المباشرة حول قضية الأراضي الأردنية المؤجرة، مشيرًا إلى أن اللقاءات كانت إيجابية، وستتواصل حول جميع القضايا بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين.

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