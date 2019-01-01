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قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات.. وهذا شرطنا لقائمة "فتحاوية" موحدة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات.. وهذا شرطنا لقائمة "فتحاوية" موحدة


سما / وكالات/

كشف قيادي في التيار الإصلاحي لحركة "فتح" الذي يقوده النائب محمد دحلان، عن طبيعة مشاركة التيار في حال أجريت الانتخابات العامة بالأراضي الفلسطينية في الوقت القريب.

وأكد القيادي محمود حسين (المقرب من دحلان) خلال حديثه، اليوم الأحد في برنامج "ملف الساعة" عبر قناة "الكوفية" أن التيار الإصلاحي لن يتحالف مع أي حزب سياسي في الانتخابات التي تنتظر مرسوم رئاسي للبدء بإجرائها.

وحدد حسين شرط التيار للمشاركة من الانتخابات، قائلاً:" سندخل في قائمة موحدة إذا عقدت انتخابات داخلية في حركة "فتح".

فيما حدد شرط آخر يتعلق بدخول التيار في قائمة موحدة لحركة "فتح" ككل وهو ألا يرشح الرئيس محمود عباس ( رئيس فتح والمنظمة) نفسه مرة أخرى في الانتخابات.

والليلة الماضية، قال دحلان أثناء مشاركته في برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة "MBC مصر":" ما الذي يمنع أي فلسطيني لدي طموح من ترشيح نفسه، لا سيما أن ليس لدي رغبة بأن أشغل أي مواقع في السلطة، بالرغم أنها مكسب وأنا أراها عبء".

ورفض انسلاخ التيار الإصلاحي عن حركة "فتح" حتى لو ما قبلوا به، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سيشكل قائمة وطنية ويكون هو نفسه عمودها الفقري.

ويأمل من الانتخابات بأن تؤسس نظام قائم على الشراكة وتكون محاولة لإنهاء كل الأزمات السابقة، مؤكدًا دعمه لهذا الاتجاه.

وأوضح دحلان أن التيار الإصلاحي بمؤسساته في الداخل والخارج هو الذي سيتخذ قرار ترشحه، مضيفًا:" لا أريد أن ترشح على المستوى الشخصي، لكني لا أملك القرار". وتابع حديثه:" كل هذه الاجراءات والقرارات سيتم اتخاذها مع قيادة التيار".

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