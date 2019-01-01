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إسرائيل تختبر طائرة رئاسية مثيرة للجدل !

الإثنين 04 نوفمبر 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تختبر طائرة رئاسية مثيرة للجدل !


القدس المحتلة / سما /

أنهت إسرائيل الاختبار الأول للطائرة الخاصة بنقل رئيس الدولة ورئيس الوزراء، بعد أن حلقت لأربع ساعات، قام خلالها الطيارون بفحص المنظومات في الطائرة والتأكد من عملها بالشكل المناسب.

وأفادت قناة "مكان" الرسمية الإسرائيلية أمس الأحد بأنه: " انتهى في أجواء البلاد اليوم اختبار طائرة الركاب الجديدة الخاصة بنقل رؤساء الدولة ورؤساء الحكومات والتي تم مؤخرا تجهيزها"​​​.

وأضافت: "قام طيارو الاختبار من الصناعات الجوية بفحص منظومات الطائرة بعد إقلاعها من مطار بن غوريون الدولي اليوم وخلال تحليقها لمدة أكثر من 4 ساعات في أجواء البلاد. كافة المنظومات في الطائرة تعمل كما كان متوقعا وبشكل سليم".

وذكرت "مكان" أن: "الاختبار اليوم كان الأول من بين عدة اختبارات وفحوص ستجرى للطائرة، وهي من طراز بوينغ 767 قبل أن تدخل الخدمة بشكل منتظم".

وأشارت إلى أن: "كلفة شراء وترميم هذه الطائرة وتجهيزها بلغت حوالي 700 مليون دولار، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة في الساحة السياسية إذا يعتبر البعض انه يمكن الاستغناء عن الطائرة الخاصة وتحويل هذه الأموال إلى أهداف أكثر أهمية".

وفي وقت سابق، قالت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية إن الطائرة تستطيع التحليق من إسرائيل إلى الصين واليابان شرقا وإلى الولايات المتحدة والبرازيل غربا دون إعادة التزود بالوقود، كما تم تزويدها بمنظومة اتصال مركبة تضمن التواصل الآمن بين رئيس الحكومة أثناء تواجده على متن الطائرة والمسؤولين على الأرض.

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