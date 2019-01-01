لأول مرة .. اسرائيل تدرج المستوطنات بالضفة ضمن خططها الثقافية

القدس المحتلة / سما /

قررت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميري ريغيف لأول مرة دعم الإنتاج السينمائي الإسرائيلي للمستوطنين السينمائيين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت ريغيف "صنعنا التاريخ، حان الوقت لسماع الأصوات القادمة من مستوطنات الضفة التي تم اسكاتها على مدار السنوات".

وأضافت "لقد وعدت وأنا أفي بوعدي، نحن نصنع التاريخ اليوم. ستدعم وزارة الثقافة والرياضة الإنتاج السينمائي الإقليمي في الشمال وللمرة الأولى في مستوطنات الضفة، ونأمل في المستقبل القريب في الجنوب أيضا".

وتابعت "ما بدأ مع تأسيس لجنة مراقبة عمل صناديق الأفلام مستمر الآن في تنفيذ الإصلاح الشامل الذي أدليت به في مجال السينما. يعطي الإصلاح فرصة متساوية لتلك الأصوات في الشمال والضفة".

وفقا للقرار الذي قادته الوزيرة "سيتم تقديم دعم مخصص لإنتاج الأفلام في الشمال وللمرة الأولى في مستوطنات الضفة بمبلغ إجمالي وغير مسبوق يزيد عن 8 ملايين شيكل".