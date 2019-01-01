الكشف عن تفاصيل اجتماع الكابينت حول غزة.. ولهذه الاسباب حماس والجهاد ليسوا مهتمين بالتصعيد!

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، تفاصيل اجتماع المجلس الوزراي الامني المصغر "الكابينت" التي عقد اليوم واستمر لمدة 4 ساعات لمناقشة الوضع في غزة.

وبحسب ما اوردته القناة 12 العبرية، فان الكابينت يقدر أن هذه الجولة قد انتهت، وأن حماس والجهاد ليسوا مهتمين بالتصعيد لأنهم يفهمون أن ذلك سيؤثر على كل من الأموال القطرية والمشاريع الإنسانية المخطط لها، بينما "إسرائيل" من جانبها أنهت ردها ولكن!

ولفت القناة الى أن وزراء الكابينت طرحوا السؤال "ما هي الخيارات التالية" - خارج غرفة اجتماع الكابينت عند مدخل الاجتماع، مشيرة الى أن الحاخام رافي بيرتس لمح إلى عودة الاغتيالات لكن اثنين من وزراء الحكومة قالوا لنا عن كلامه: "غبي"، "لا يفهم شيئًا" ، "شعوبي رخيص".

وأضافت: ومع ذلك يعتقد الوزراء أنه لا يوجد حالياً أي جدوى للعودة إلى الاغتيالات لأن هذا يعني الإنجرار لعملية عسكرية.