"الكابينت" الاسرائيلي بشأن غزة.. مصادر تؤكد وقف المنحة القطرية ووزراء: سنمنح فرصة للتفاهمات

القدس المحتلة / سما /

انتهى مساء يوم الأحد، اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت"؛ لمناقشة الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة .

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن اجتماع الكابينت انتهى بعد انعقاد لأكثر من 4 ساعات، دون الكشف عن تفاصيل عما دار داخل الاجتماع.

وذكرت مصادر رسمية إسرائيلية أنه تقرر وقف المنحة القطرية.

ومن جهته إيلي كوهين من وزراء الكابنيت،قال: نتصرف بمسؤولية وبحكم التهديدات المختلفة وليس وفق منشور في الفيسبوك.

بينما قال يوفال شتاينتس من وزراء الكابنيت، نمنح الفرصة دوما للتفاهمات لكن لن يؤخر ذلك من حقيقة أننا قد نضطر لعملية واسعة بغزة وقد تكون برية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الأحد، حركة "حماس" مسؤولية التصعيد الأخير بين قطاع غزة وإسرائيل، مشيرا الى ان ثمة مخططات لدى الحكومة بالتعامل مع إطلاق الصواريخ في غزة.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته "يجب ان نفهم ان حماس مسؤولة عن أي هجوم يخرج من قطاع غزة، لن أدرج خطتنا هنا لكننا سنواصل العمل في جميع المجالات من أجل أمن دولة إسرائيل سواء بالوسائل المكشوفة أو السرية بحرا جوا وجوا".

وأضاف نتنياهو "نحن موجودون اليوم في فترة أمنية حساسة جدا في الشمال والشرق والجنوب، وبعد إطلاق القذائف الصاروخية على غلاف غزة، عقدت مباشرة اجتماعا مع القيادة الأمنية، أعطيت تعليمات حول عدد من الأهداف التي يجب أن نهاجمها ولذلك هاجمها سلاح الجو".