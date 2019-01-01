  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"ريشت كان": "إسرائيل" ربما تتجه لدراسة وقف تحويل الأموال القطرية

السبت 02 نوفمبر 2019 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ريشت كان": "إسرائيل" ربما تتجه لدراسة وقف تحويل الأموال القطرية


القدس المحتلة / سما /

أكدت قناة "ريشت كان" الإسرائيلي، أن المستوى السياسي والعسكري في "إسرائيل" استغربوا التصعيد بالأمس وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة خاصةً بعد تحويل أموال المنحة القطرية قبل عدة أيام.

وذكرت القناة، أن المستوى السياسي في "إسرائيل" ربما يتجه إلى دراسة وقف تحويل الأموال بعد الآن.

يشار إلى أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان هاجم نتنياهو وأكد أن ما حصل من إطلاق صواريخ أمس هي نتاج لسياسته.

وأضاف ليبرمان مهاجماً رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو: إطلاق أكثر من عشرة صواريخ على سديروت ومستوطنات غلاف غزة مساء يوم الجمعة بينما تجلس عائلات المستوطنين حول طاولة السبت، هذه نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة في الاستسلام للمنظمات في غزة، أصبحت أعمال الشغب على السياج أمر معتاد، حتى وسائل الإعلام لا تغطي ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

"عمر بارلف" : المعالجة القطرية الاسرائيلية لاوضاع غزة ستؤدي الى حرب

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني

هكذا تحولت إسرائيل إلى مأوى لكبار المجرمين حول العالم

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

13

مصادر: "الجهاد" تريد تثبيت سياسة "مشاغلة العدو" واتصالات لمنع التصعيد بين غزة واسرائيل

صاروخ

مصادر إسرائيلية: اجتماع للكابنيت الأحد.. و"حماس" تنفي علاقتها بالصواريخ وتعتبر اطلاقها بمثابة تحدي

سرايا القدس تصدر بيان هام حول تهديدات الاحتلال بشن حرب على قطاع غزة.. اليك تفاصيله!!

الكشف عن تفاصيل زيارة عزام الاحمد الى العاصمة المصرية القاهرة بخصوص الانتخابات

غانتس

غانتس يهدد: لن نتسامح مع اي تهديد لسكان الغلاف وسنستعيد الردع بأي ثمن في غزة!