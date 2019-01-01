"ريشت كان": "إسرائيل" ربما تتجه لدراسة وقف تحويل الأموال القطرية

القدس المحتلة / سما /

أكدت قناة "ريشت كان" الإسرائيلي، أن المستوى السياسي والعسكري في "إسرائيل" استغربوا التصعيد بالأمس وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة خاصةً بعد تحويل أموال المنحة القطرية قبل عدة أيام.

وذكرت القناة، أن المستوى السياسي في "إسرائيل" ربما يتجه إلى دراسة وقف تحويل الأموال بعد الآن.

يشار إلى أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان هاجم نتنياهو وأكد أن ما حصل من إطلاق صواريخ أمس هي نتاج لسياسته.

وأضاف ليبرمان مهاجماً رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو: إطلاق أكثر من عشرة صواريخ على سديروت ومستوطنات غلاف غزة مساء يوم الجمعة بينما تجلس عائلات المستوطنين حول طاولة السبت، هذه نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة في الاستسلام للمنظمات في غزة، أصبحت أعمال الشغب على السياج أمر معتاد، حتى وسائل الإعلام لا تغطي ذلك.