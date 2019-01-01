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وزير اسرائيلي: قد نتخذ قرارًا بشأن القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة

السبت 02 نوفمبر 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: قد نتخذ قرارًا بشأن القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

قال يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي،  مساء اليوم السبت، إن "إسرائيل" قد تتخذ قرارا بشأن تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة ، ردا على استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وأوضح الوزير شتاينتس المحسوب على حزب الليكود، في تصريحات أوردتها وسائل اعلام عبرية، أنه "لا يوجد حل كامل لمشكلة غزة، وقد نتخذ قرارًا بشأن القيام بعملية عسكرية هناك".

في سياق متصل،  قال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، "يجب شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة تشمل اغتيال قادة حركة حماس" .

من جهته، ذكر موقع "والا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اليوم نحو مستوطنات الغلاف.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن ترد الفصائل الفلسطينية في غزة على الهجوم الجوي الذي نفذه فجر اليوم ردًا على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية.

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