رئيس بلدية الخليل يبحث التعاون مع بيت المشاريع الألماني للتعاون الإنمائي

الخليل / سما /

التقى رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في مكتبه، السبت، مديرة بيت المشاريع الألماني للتعاون الإنمائي– برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي (GIZ) إيفون مولر، يرافقها طاقم من المؤسسة، وذلك للاطلاع على أوضاع الخليل وتعزيز سُبل التعاون المشترك في عدة مجالات.

وبيّن أبو سنينة التحديات التي تواجه البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين، بسبب وجود الاحتلال ومستوطنيه في قلب المدينة، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة بسبب إعاقة العمل وتعطيله في معظم الأحيان من الاحتلال، وعدم التزامهم بالاتفاقيات الدولية التي تُعطي البلدية الصلاحيات الكاملة بإدارة المدينة بشكلٍ كامل يشمل (H1) و(H2)، شاكراً ألمانيا حكومةً وشعباً على وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، وعلى دعمها ورعايتها العديد من المشاريع الاستراتيجية والكبيرة.

وبحث أبو سنينة مع الوفد الضيف سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، شاكراً التعاون الألماني على تعاونهم الدائم مع البلدية، حيث نظمت البلدية الأسبوع الماضي، وبالشراكة مع التعاون الألماني والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ورشة العمل الأولى المتعلقة بإطلاق منصة تبادل الخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS Hub)، مؤكداً عمق العلاقة والصداقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والألماني، معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة للتعاون المشتركة بين البلدية والتعاون الألماني والمدن الألمانية.

من جانبها، أعربت مولر عن سعادتها بهذه الزيارة وتكليفها بالعمل في فلسطين، مؤكدةً أن التعاون سوف يستمر مع البلدية، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة للاطلاع على الخليل عن كثب والاطلاع على واقعها واحتياجاتها، وبحث آفاق التعاون المشترك.