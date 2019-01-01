أبو الرب: استمرار حملة "أيام خيرية" في القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، استمرار حملة "ايام خيرية"، التي أطلقها صندوق الزكاة، ضمن برنامج "لأجلكم"، الهادف الى تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهمشة والمحاذية لجدار الفصل العنصري .

وأوضح أبو الرب، لدى مشاركته في يوم خيري أقامه صندوق الزكاة، بالتعاون مع لجنة زكاة شمال الخليل المركزية، في تجمع الخلة البيضاء غرب الخليل المحاذي لجدار الفصل العنصري، أن استمرار هذه الحملة يأتي بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية لدعم المناطق والقرى المهمشة القريبة من الجدار .

وأكد الأهمية التي توليها وزارة الأوقاف للجان الزكاة المركزية لخدمة المواطن المحتاج، بالشراكة مع صندوق الزكاة الذي يشرف على عملها وينظم شؤونها.

وقال مدير عام صندوق الزكاة إسماعيل أبو الحلاوة، أن فعاليات اليوم الخيري اشتملت على تزويد الأهالي هناك بمستلزمات لفصل الشتاء من صوبات حطب وفرشات ومفارش والبسة وكراسي وخزائن، إضافة الى اقامة فعالية ترفيهية لأطفال التجمع شملت الرسم على الوجوه وتوزيع الألعاب .

وبين أن إقامة هذه الأنشطة مهم لما له من دور ايجابي في تعزيز صمود المواطنين، وتثبيتهم في مواقع حساسة يسعى الاحتلال لتهجير اصحابها منها، شاكرا للجنة زكاة شمال الخليل المركزية على دورها التكاملي مع صندوق الزكاة في برنامج "لأجلكم".

بدوره، أكد رئيس لجنة زكاة شمال الخليل المركزية الحاج عيسى ابو الجرايش، استعداد اللجنة لتنفيذ حملات الاغاثة التي تستهدف تعزيز صمود المواطنين في ارضهم، وتعزز وجودهم، وترفع من معنوياتهم، وان هذه الحملة التي تأتي ضمن رؤية صندوق الزكاة في برنامج تعزيز الصمود "لأجلكم" ستستمر في جميع التجمعات المستهدفة والتي تقع ضمن صلاحيات اللجنة.

منسق المشروع خالد العدم، أكد ان المشروع يلبي احتياجات المناطق المهمشة، شاكرا صندوق الزكاة على هذه المبادرة التي لها أثر كبير في توفير مستلزمات الأسر في هذا التجمع.

وفي نهاية اليوم التطوعي، جرى الاتفاق على توفير قطعة أرض لإقامة مسجد للتجمع، خلال الفترة المقبلة بما يسهم في حماية أرضه ويكون مصدر علم ومعرفة، إضافة الى قيام بلدية خاراس بفرش الطريق المؤدي الى التجمع "بالبيسكورس"، والعمل على إقامة خزان تجميع مياه.