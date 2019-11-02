روسيا: "صفقة القرن" لن تؤدي لإقامة دولة فلسطينية متكاملة

رام الله / سما /

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه بات من الواضح أن "صفقة القرن" الأمريكية لا تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة.

وأشار لافروف في حديث لبرنامج "استعراض الأوضاع الدولية" لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، مساء الجمعة، إلى إقامة دولة إسرائيل فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 1948، ولم تتم إقامة دولة فلسطينية حتى الآن.

وتابع قائلا: "وعلى ما يبدو لا يريد الكثير من شركائنا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، إقامتها".

وأضاف: "بدلا من تنفيذ القرارات الدولية تعد الولايات المتحدة الجميع بصفقة القرن، التي كما أدرك الجميع، لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة".