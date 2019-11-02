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استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

السبت 02 نوفمبر 2019 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة


غزة / سما /

 استشهد أحمد محمد الشحري (27 عامًا)، فجر اليوم السبت، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي على مناطق غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد الشحري في مستشفى غزة الأوروبي الذي نقل إليه بعد أن حاولت طواقم مجمع ناصر الطبي إنقاذ حياته، جراء إصابته الخطيرة، بفعل القصف الإسرائيلي الذي طال مواقع وأهداف للمقاومة الفلسطينية.

و  شنت طائرات حربية سلسلة غارات على قطاع غزة، أدت لإصابة ثلاثة مواطنين من بينهم الشحري في منطقة غرب خانيونس، في حين لم تسجل أي إصابات في المناطق الأخرى.

و لحقت اضرار بالمكان الذي كان يتواجد فيه الشحري مع مواطنين آخرين أصيبا بجروح متوسطة.

وهاجمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 15 هدفًا في مناطق متفرقة من القطاع، من بينهم مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية وأخرى خالية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قواته نفذت هجومًا واسعًا ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية. محملًا حماس المسؤولية عن أي هجمات من القطاع.

وزعم أن من بين الأهداف التي تم قصفها موقع عسكري تابع للقوة البحرية لحماس، وموقع عسكري تابع لمنظومة الدفاع الجوي للحركة، وموقع آخر يحتوي على جهاز محاكاة لإطلاق نار مضادة للصواريخ، بالاضافة إلى مواقع تدريبات ومجمع لإنتاج الأسلحة وموقع عسكري يُستخدم كمخزن للأسلحة والشبكات التحت أرضية التابعة لحماس.

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