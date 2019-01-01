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الشرطة تستضيف 100 مشاركا من المعسكر الشبابي "عشاق الاقصى" في اريحا

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تستضيف 100 مشاركا من المعسكر الشبابي "عشاق الاقصى" في اريحا


أريحا / سما /

استضافت كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا اليوم  100 شاب وشابة من القدس الشريف بالشراكة مع هيئة شباب جميعنا فلسطين وبالتعاون مع المجلس الاعلى للشباب والرياضة وعدد من المؤسسات الشبابية تحت اسم "معسكر عشاق الاقصى " ، و لمدة 3 ايام تعايش  وبحضور عدد من المشرفين .


وافتتح فعاليات المعسكر الشبابي العقيد اشرف مطلق مدير دائرة الاتصال في ادارة العلاقات العامة والاعلام ، ونيابة عن العقيد زاهر صباح ، المقدم جميل زعرور مشرف المعسكر ، و قدم لهم مع الضباط عروضا عن الكلية من حيث النشأة والدورات التأهيلية والتدريبية التي تقدمها الكلية لكافة منتسبي الشرطة من الضباط والصف والأفراد ، واستمع منهم الى العديد من المداخلات حول العمل الشرطي والكلية .

ويشمل المخيم العديد من المحاضرات يقدمها ضباط كبار ذوي اختصاص اضافة الى الفعاليات الشرطية والرحلات والزيارات الميدانية وتعريف بأقسام الكلية  شملت قسم الادلة الجنائية ومسرح الجريمة  ، فيما حضروا عددا من التدريبات والسيناريوهات ،وهدفت هذه الزيارة العلمية لاطلاع المشاركين في الزيارة على الدور الذي تقوم به الكلية في تدريب الدورات التخصصية والدورات التأسيسية والتأهيل التي يمر بها كافة ضباط وأفراد  الشرطة  والدورات الأخرى التي تصب في خدمة المجتمع ، وايضا للتعرف على مهام وواجبات الشرطة في حفظة الامن والنظام العام .


وأشاد المشرفون والحضور بالمستوى الراقي الذي وصلت له الكلية، وتجولوا في المبنى الرئيسي المخصص للشرطة النسائية ، وايضا المنامات  والمجمع التعليمي والترفيهي والرياضي ، وزاروا المكتبة العامة ومختبرات الحاسوب وتشمل عددا آخر من المواقع الشرطية .

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