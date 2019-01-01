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أبو سيف والرويضي يبحثان التعاون لتطوير المشهد الثقافي المقدسي

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف والرويضي يبحثان التعاون لتطوير المشهد الثقافي المقدسي


رام الله / سما /

التقى وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف في مكتبه بمقر الوزارة، الخميس، ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الثقافي المشترك.

وناقش أبو سيف والرويضي أهمية تفعيل الواقع الثقافي الفلسطيني خاصة بمدينة القدس، وتنظيم أسابيع ثقافية في دول العالم الإسلامي، وتطرقا إلى مشاركة فلسطين في احتفال اليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها.

وشدد أبو سيف على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين الوزارة ومنظمة التعاون الإسلامي، والدور الذي تقوم به المنظمة في دعم الواقع الثقافي في فلسطين، مؤكداً ضرورة التنسيق الدائم مع المؤسسات الثقافية الشريكة لتنفيذ البرامج على أرض الواقع.

وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً حقيقية للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني خاصة في مدينة القدس، بالرغم من إجرائات الاحتلال التي تسعى إلى تعطيل أي فعالية ثقافية في المدينة، من خلال تأسيس بنية تحتية ثقافية وتشريعية لهذا القطاع رغم محدودية الإمكانيات المادية.

بدوره، أكد الرويضي اهتمام المنظمة بالنهوض بالمشهد الثقافي في القدس، مؤكداً أيضاً أن الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ملتزمة تجاه قضية القدس، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الواقع الثقافي فيها.

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