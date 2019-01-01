ليبرمان: لا لحكومة ضيقة تدعمها القائمة العربية المشتركة

القدس المحتلة/سما/

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صرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الخميس، أنه يرفض المشاركة في حكومة ضيقة مع حزب "كحول لفان" تعتمد على دعم العرب.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، التي أوردت الخبر، قال ليبرمان: "إن القائمة العربية المشتركة طابور خامس، ولا تمثل السان العرب في إسرائيل".

وأضاف ليبرمان: "الخيار الوحيد المقبول علينا، هو حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بمشاركة كحلول لفان والليكود ويسرائيل بيتنا فقط".

وفي ذات السياق، هاجم ليبرمان رئيس الوزراء نتنياهو، لعدم استجابته للانضمام لحكومة وحدة مع كحول لفان، قائلا: "نتنياهو يحاول جرنا لانتخابات ثالثة".