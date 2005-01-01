قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة والدفاعات الجوية على أتم الاستعداد للتصدي له

القدس المحتلة/سما/

صرح اللواء عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أن منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلي، على أهبة الاستعداد للتصدي لتهديد الصواريخ الجوالة الإيرانية.

وبحسب قناة "كان" العبرية، التي أوردت الخبر، تأتي هذه التصريحات على خلفية التخوفات من قيام إيران بإطلاق صواريخ بحر- أرض، بعيدة المدى في كل لحظة ، تجاه إسرائيل.

ووفقا للقناة العبرية، قال نوركين، "إن منصات الحيتس، والقبة الحديدية، والعصا السحرية، على أتم الاستعداد، للتصدي لأي هجوم صاروخي إيراني".

وأضاف نوركين، خلال كلمة القاها بالأمس، في مراسيم تخريج دفعة جديدة من ضباط الدفاع الجوي: "أن التهديد الإيراني، أصبح أكثر تعقيدا، وأنه يضم أيضا طائرات هجومية بدون طيار".

وأشارت القناة العبرية، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، حذر بداية الأسبوع الجاري، من احتمالات قيام إيران، بإطلاق صواريخ دقيقة تجاه إسرائيل، على غرار الهجمات بالسعودية.