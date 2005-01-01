  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة والدفاعات الجوية على أتم الاستعداد للتصدي له

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة والدفاعات الجوية على أتم الاستعداد للتصدي له


القدس المحتلة/سما/

صرح اللواء عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أن منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلي، على أهبة الاستعداد للتصدي لتهديد الصواريخ الجوالة الإيرانية.

وبحسب قناة "كان" العبرية، التي أوردت الخبر، تأتي هذه التصريحات على خلفية التخوفات من قيام إيران بإطلاق صواريخ بحر- أرض، بعيدة المدى في كل لحظة ، تجاه إسرائيل. 

ووفقا للقناة العبرية، قال نوركين، "إن منصات الحيتس، والقبة الحديدية، والعصا السحرية، على أتم الاستعداد، للتصدي لأي هجوم صاروخي إيراني". 

وأضاف نوركين، خلال كلمة القاها بالأمس، في مراسيم تخريج دفعة جديدة من ضباط الدفاع الجوي: "أن التهديد الإيراني، أصبح أكثر تعقيدا، وأنه يضم أيضا طائرات هجومية بدون طيار".

وأشارت القناة العبرية، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، حذر بداية الأسبوع الجاري، من احتمالات قيام إيران، بإطلاق صواريخ دقيقة تجاه إسرائيل، على غرار الهجمات بالسعودية.

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

غزة : فتح تدين الاعتقالات من قبل "أمن حماس"

بالصور.. القدس: الاحتلال يفتتح أول مقبرة تحت الأرض في العالم

الأخبار الرئيسية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات "الشعبية" بينهم خالدة جرار

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

قيادي فلسطيني: نحن أمام وضع سياسي صعب ولهذا السبب الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات!

الاونروا : الأخبار عن الف فرصة عمل مؤقتة كاذبة والأزمة المالية والعجز متواصل

مجدلاني يكشف مستحقات الشؤون ورواتب موظفي السلطة والمقطوعة رواتبهم و2005