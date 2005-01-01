قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات "الشعبية" بينهم خالدة جرار

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في صفوف قيادات الجبهة الشعبية بالضفة الغربية بينهم المناضلة خالدة جرار.

وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله وداهمت منزل المناضلة جرار بمنطقة الارسال، ومنزل الكاتب والاسير المحرر علي جرادات في مدينة البيرة واعتقلتهما واقتادتها الى جهة مجهولة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال عمار صبح من قرية أم صفا غرب رام الله، والمحرر ورد عبده من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وفادي أبو سرور وفادي حميدان واراز أكرم الوعرة من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأحمد علي صبري من كفر قليل جنوب نابلس.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة في رام الله.