  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات "الشعبية" بينهم خالدة جرار

الخميس 31 أكتوبر 2019 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات "الشعبية" بينهم خالدة جرار


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في صفوف قيادات الجبهة الشعبية بالضفة الغربية بينهم المناضلة خالدة جرار.

وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله وداهمت منزل المناضلة جرار بمنطقة الارسال، ومنزل الكاتب والاسير المحرر علي جرادات في مدينة البيرة واعتقلتهما  واقتادتها الى جهة مجهولة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال عمار صبح من قرية أم صفا غرب رام الله، والمحرر ورد عبده من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وفادي أبو سرور وفادي حميدان  واراز أكرم الوعرة  من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأحمد علي صبري من كفر قليل جنوب نابلس.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة  في رام الله. 

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

غزة : فتح تدين الاعتقالات من قبل "أمن حماس"

صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن

الشيخ: بدأنا حربا مفتوحة على سماسرة التصاريح

الأخبار الرئيسية

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

قيادي فلسطيني: نحن أمام وضع سياسي صعب ولهذا السبب الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات!

الاونروا : الأخبار عن الف فرصة عمل مؤقتة كاذبة والأزمة المالية والعجز متواصل

دحلان

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

مجدلاني يكشف مستحقات الشؤون ورواتب موظفي السلطة والمقطوعة رواتبهم و2005