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الطيبي يطالب بإطلاق سراح هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يطالب بإطلاق سراح هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي


القدس المحتلة / سما /

طالب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، خلال خطاب له بالكنيست بإطلاق سراح الأسيرين الأُردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بشكل فوري.

وقال الطيبي خلال كلمته: إن هبة اللبدي اعتقلت إدارياً، والآن هي مضربة عن الطعام، وتدهورت حالتها الصحية وأُدخلت المستشفى بسبب ذلك. وأضاف: الاعتقال الإداري معناه أن لا دليل على أي تهمة ضد اللبدي ومرعي.

وأضاف: عبد الرحمن مرعي مريض بالسرطان ويتلقى العلاج، وهو معتقل منذ أيلول الماضي.

وتابع الطيبي: إن القنصل الأُردني زار الأسيرين، وإن وزارة الخارجية الأُردنية طالبت بإطلاق سراحهما فوراً، مضيفاً أنه قدّم طلباً لزيارتهما في المعتقل، وما زال ينتظر رد وزارة الأمن الداخلي.

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