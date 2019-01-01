قائمة أفضل قصات شعر رجالي كلاسيكية

وكالات / سما /

اختيار قصة شعرك المناسبة تعد أبرز ما يميز إطلالتك، فإذا كانت ملائمة لوجهك وملامحك فسوف تزيدك أناقة وتجذب إليك المعجبين، وتجعلك محط الأنظار، وفي المقابل إذا كانت قصة شعرك غير ملائمة لك فإنها سوف تقلل من مظهرك، وتجعلك تبدو غير لائق حتى إذا كنت ترتدي ملابس تنتمي لأشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية.

ومنذ مطلع العام الجاري، ظهرت العديد من قصات الشعر الكلاسيكية في الصدارة مرة أخرى، وأصبحت تسريحات الشعر التي تنتمي لفترات زمنية الماضية رائجة مرة أخرى.

وفي ما يلي نستعرض مجموعة من قصات شعر الكلاسيكية التي تستطيع استخدامها.

باز كات

يُفضل فنانو هوليوود الوسيمون، قصة شعر "باز كات"، أبرزهم "زين مالك"، و"بروكلين بيكهام"؛ لأنها تُضفي مظهرًا أنيقًا، وتسمح بالتركيز أكثر على الملابس.

وإذا كنت تميل إلى الجرأة أكثر، فربما عليك السير على درب بعض عارضي الأزياء والفنانين المشاهير مثل "جايدن سميث"، و"فرانك أوشن"، وتقوم بصبغ شعرك بأحد الألوان الفاقعة.

وعندما تطلب من الحلاق "باز كات"، اجعله يحرص على أن يصل الجزء العلوي من الشعر إلى 2 أو 3 درجات، ويقص الجوانب والظهر لـ درجة 1.

قصة بوب

عادت قصة الشعر الطويل إلى الساحة مرة أخرى، إذ كانت رائجة للغاية في التسعينيات، إلا أن النجوم الشباب في هوليوود باتوا يستخدمونها مرة أخرى في الآونة الأخيرة مثل "تيموثي شالاميت ميلو فينتميليا".

اطلب من الحلاق أن يكون يجعل شعرك طويلًا بما يكفي؛ لتتمكن من إرجاعه خلف أذنيك، وبإمكانك استخدام مُنتجات العناية بالشعر لإبقائه في الخلف.

قصة بيكي بلايندرز

نادرًا ما يُحدث عمل درامي، تأثيرًا كبيرًا على صيحات وقصات الشعر، كما التأثير الذي أحدثه مسلسل Peaky Blinders.

تدور أحداث المسلسل في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى في إنجلترا، ويقوم ببطولته الممثل "كيليان مورفي"، الذي أصبحت قصة شعره رائجة منذ ذلك الوقت.

بلونت فرينج

هذه القصة مثالية للرجال الذين يرغبون في أن يتبعوا أحدث صيحات الموضة ولكنهم يميلون إلى البساطة.

وتناسب القصة الوجه المربع والذين لديهم شعر مُسطح أو هامد.

صور| تطور قصات شعر الرجال من يوليوس قيصر إلى بيكهام

قصة الأندر كات

تعد من قصات الشعر الكلاسيكية، وتعتمد على أن يكون الشعر طويلًا من أعلى وقصيرًا من الجانبين، ويمكن استخدامها في عدد كبير ولا نهائي من المناسبات.

الشعر المتوسط الطول

يميل العديد من الفنانين والنجوم لهذه القصة، ويعد أبرزهم الممثل الشهير جاريد ليتو.

اطلب من الحلاق أن يقص شعرك حتى يُصبح متوسط الطول وتوصله أطرافه إلى نهاية رقبتك وتلمس كتفيك.

عليك استخدام منتجات عناية الشعر مثل البلسم والكريمات الطبيعية لإبقاء شعرك مُرتبًا ونظيفًا، كذلك عليك قص أطرافه بانتظام.

قصة شعر كاجوال ومُمشطة إلى أعلى

قصة شعر يسهل الحصول عليها، كل ما عليك القيام به هو استخدام يديك لرفع شعرك إلى أعلى مع تمشيطه بممشطة ناعمة، ما يجعلها مثالية للرجال المشغولين، ولكنها في الوقت نفسه ستجعلهم يبدون مميزين.

قصة شعر سبايكي

قصة الشعر هذه لا تفقد بريقها ورونقها أبدًا، كما أنها تناسب العديد من الإطلالات والستايلات المتعددة، وتليق بالمناسبات الرسمية وغير الرسمية.

قصات شعر مستوحاة من النجوم

بإمكانك السير على نهج النجوم والفنانين، وأن تستوحي قصات الشعر منهم، مثل قصة شعر "باز كات" التي استخدمها الممثل الأمريكي كريس باين، وهي سهلة معروفة.

عندما يصبح شعرك أطول تستطيع أن تقصه على طريقة الممثل أشتون كوتشر، سوف تمنحك هذه القصة لمسة شبابية رائعة.

ويمكنك استخدام قصة شعر الممثل الأمريكي جاك جلينهال، والتي تعتمد على تمشيط الشعر بطريقة سلسة وبسيطة، وهي قصة شعر سهلة ومريحة وتناسب العديد من الإطلالات.

قصة الشعر التي تصل إلى بداية الرقبة

إذا لم تكن ممن يفضلون أن يكون شعرهم شديد الطول ولكنك لا تريد قصّه بشدة، فسوف تكون هذه القصة مثالية لك.

اطلب من الحلاق أن يقص شعرك ليصل إلى رقبتك فقط، ومن ثم بإمكانك التحرك بمنتهى الحرية